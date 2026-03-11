هجمات جديدة لإيران بالصواريخ والمسيرات على مواقع أميركية وإسرائيلية

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري والجيش الإيراني، يوم الأربعاء، تنفيذ هجمات صاروخية ومسيّرة استهدفت مواقع أميركية وإسرائيلية في المنطقة وإسرائيل.

وقال الحرس الثوري، في بيان، إنه "تم سحق ما تبقى من الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، بضربتين صاروخيتين قاسيتين ومتزامنتين استهدفتا قاعدة العديري للمروحيات في الكويت، وقتل عدد كبير من الجنود الأميركيين، فيما نقل أكثر من 100 جريح إلى مستشفيي الجابر والمبارك".

وفي السياق، أعلن الجيش الإيراني، أنه "استهدف منذ فجر اليوم عدة أهداف داخل إسرائيل، من بينها مقر الاستخبارات العسكرية ووحدة 8200".

وأضاف أنه "استهدف بطائرات مسيرة رادار (غرين باين) الإسرائيلي ومبنى قيادة الغواصات في قاعدة حيفا البحرية".

وأكد أن "الهجمات ضد أهداف إسرائيلية متواصلة، وأن القوات الإيرانية تواصل الدفاع عن أراضي البلاد واستقلالها".