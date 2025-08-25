توغل إسرائيلي جديد في ريف دمشق

شفق نيوز- دمشق

أفادت مصادر محلية سورية، يوم الاثنين، بدخول دورية تابعة لقوات إسرائيلية إلى "تل باط الورة" الواقع على سفح جبل الشيخ، بالتزامن مع توغل قوة أخرى بنحو 100 عنصر اسرائيلي داخل بلدة "بيت جن" بريف دمشق الغربي، وإطلاق النار بشكل مباشر على الأهالي، بذريعة البحث على مخربين.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، تشهد منطقة جبل الشيخ والقرى المحيطة بها منذ أشهر تصعيداً لافتاً من قبل القوات الاسرائيلية، التي كثّفت من دورياتها البرية وأقامت نقاطاً عسكرية مؤقتة داخل بعض القرى القريبة من الحدود.

وتُعدّ بلدة بيت جن والتلال المحيطة بها موقعاً استراتيجياً، كونها تطل على خطوط التماس في الجولان وتشكّل عقدة وصل بين ريف دمشق الغربي والقنيطرة.

هذا وترتبط هذه المنطقة تاريخياً بعمليات تهريب السلاح ونشاط مجموعات محلية، ما جعلها هدفاً متكرراً لعمليات إسرائيلية خلال الفترة الماضية.