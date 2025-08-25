تقرير دولي: إسرائيل تبدأ عملية "محو غزة" من 3 محاور

شفق نيوز- الشرق الاوسط

كشف "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، يوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي شرع فعليًا في تنفيذ خطة غير مشروعة لمحو مدينة غزة وفرض هيمنته العسكرية عليها، ضمن هجوم متواصل منذ نحو عامين.

وأشار تقرير المرصد، إلى أن الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف وتدمير واسعة للمربعات السكنية جنوب المدينة وشرقها وشمالها، في هجوم متزامن يُوصف بـ"التدمير الشامل والمحو المنهجي" من ثلاثة محاور، مع استهداف مباشر لكل من يتحرك في هذه المناطق، بما يمثل نمطاً متكرراً من جرائم القتل المتعمّد.

ويأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي، في 20 آب/أغسطس الجاري، بدء عملية "عربات جدعون 2".

ولفت التقرير إلى تدمير العديد من المباني العالية والمربعات السكنية في حي الصفطاوي وجباليا النزلة، على الرغم من وجود أعداد كبيرة من السكان والنازحين من شمال غزة، الذين اضطروا للفرار مجدداً تحت وطأة القصف والتفجيرات.

كما رصد التقرير عمليات مماثلة شرقي المدينة، في أحياء التفاح والشجاعية، وجنوباً في حي الزيتون حيث دُمّر أكثر من 500 منزل، بالإضافة إلى تدمير مربعات سكنية في حي الصبرة.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير توجيه رسالة للمستوى السياسي مفادها أن عملية "عربات جدعون" حققت الشروط اللازمة لصفقة الأسرى، مؤكداً ضرورة استنفاد كل الخطوات للتوصل إلى تنفيذ الصفقة.