تفكيك شبكات "تجسس وتخريب" واعتقال 30 شخصا في إيران

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، يوم الثلاثاء، عن تنفيذ سلسلة عمليات استخباراتية واسعة أسفرت عن اعتقال 30 شخصا بتهم التجسس والتعاون مع جهات خارجية، ومصادرة شحنات أسلحة ومعدات اتصال في عدة محافظات إيرانية.

وذكر بيان للوزارة، نقلته وكالة فارس الايرانية وترجمته وكالة شفق نيوز، أن المعتقلين يتوزعون على عدة خلايا، من بينهم شخص يحمل جنسية أجنبية اعتقل في محافظة "خراسان رضوي"، متهم بجمع معلومات عسكرية وأمنية لصالح دولتين خليجيتين لتقديمها لجهات دولية معادية.

كما أشار البيان إلى اعتقال عنصر في محافظة "سيستان وبلوشستان" الحدودية بتهمة رصد تحركات القوات العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي.

وفي إطار العمليات ذاتها، كشف البيان عن إحباط محاولة لإدخال معدات اتصال وشحنة أسلحة في محافظة كوردستان (غرب البلاد)، تضمنت 10 بنادق آلية من طراز "كلاشينكوف" وكميات من الذخيرة، كانت موجهة لصالح جماعات انفصالية معارضة.

وشملت الحملة الأمنية أيضا اعتقال 19 شخصا وصفوا بـ "العملاء الميدانيين والإعلاميين" في 8 محافظات مختلفة، من بينهم شخص عاد إلى البلاد بعد إقامة دامت عشر سنوات في الخارج، لاتهامه بتشكيل خلية مسلحة في جنوب غربي إيران والتخطيط لتنفيذ عملية أمنية في العاصمة طهران.

وعلى صعيد متصل، أفاد البيان بتنفيذ عملية مشتركة بين وزارة الأمن وقوى الأمن الداخلي (فراجا) في طهران، أسفرت عن اعتقال 6 أشخاص بتهمة "الاعتداء على القيم الوطنية والعمل لصالح جهات خارجية"، وضبطت بحوزتهم مئات القطع من الأسلحة البيضاء وكميات من المواد المخدرة والكحول.

وختمت السلطات الأمنية الإيرانية بيانها بالتأكيد على استمرار ملاحقة العناصر المرتبطة بالخارج، مشددة على أنها ستتعامل بحزم مع أي محاولات لزعزعة الاستقرار الداخلي أو المساس بالأمن القومي للبلاد.