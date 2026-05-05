تضارب بشأن عبور سفينة “ميرسك” هرمز

تضاربت الأنباء، يوم الثلاثاء، بشأن عبور سفينة تابعة لشركة "ميرسك" الدنماركية مضيق هرمز بمواكبة أمريكية، وسط نفي إيراني لصحة هذه المعلومات.

وأفادت شركة "ميرسك"، بحسب ما نقلته مصادر إعلامية، بأن إحدى سفنها خرجت من مضيق هرمز بمواكبة أمريكية.

في المقابل، ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن "ما نقلته مصادر إخبارية أجنبية عن عبور سفينة تابعة لميرسك بمساعدة أمريكية غير دقيق".

وأضافت الوكالة أنه "لم يصدر أي بيان رسمي من شركة ميرسك المشغلة لسفينة (ALLIANCE FAIRFAX) يؤكد عبورها مضيق هرمز".

وأشارت إلى أن "بيانات نظام تحديد المواقع الآلي للسفينة تظهر أن آخر إرسال لموقعها يعود إلى 65 يوماً عندما كانت ترسو قرب سواحل الإمارات".

ولفتت إلى أن "المواقع الموثوقة لتتبع حركة الملاحة البحرية لم تنشر حتى الآن أي خبر عن عبور هذه السفينة من مضيق هرمز".