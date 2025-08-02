تصعيد جديد.. الجيش الإسرائيلي يتخذ مقرا له جنوبي سوريا

شفق نيوز- دمشق

أفادت مصادر محلية في ريف القنيطرة، يوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي استولى على أحد المنازل الواقعة على الطريق الواصل بين بلدتي حضر وطرنجة جنوبي سوريا، على بُعد نحو 70 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة دمشق.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إنه "الجيش الإسرائيلي استقدم عربات عسكرية ونحو 40 عنصراً إلى الموقع، واتخذ من المنزل مقراً عسكرياً جديداً لقواته".

وأضاف "لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من السلطات السورية أو الجانب الإسرائيلي بشأن هذا التحرك الذي يُعد تصعيداً جديداً في المنطقة الحدودية".

ويشار إلى أن بلدة حضر تُعد من القرى الاستراتيجية في ريف القنيطرة الشمالي، لقربها من خط وقف إطلاق النار مع الجولان.