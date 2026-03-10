ترمب يلوح بـ"رد قوي" على إيران في حال إغلاق هرمز

شفق نيوز- واشنطن

هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، إيران بضربة "أشد بـ20 ضعفا" مما تلقته حتى الآن ، إذا أقدمت على أي خطوة من شأنها وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز.

وكتب ترمب في منشور على ‌منصة" تروث سوشيال": "إذا أقدمت إيران على أي خطوة من شأنها وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز، فستتلقى ضربة من الولايات المتحدة أشد بعشرين ضعفاً مما تلقته حتى الآن، فضلا عن ذلك سنضرب أهدافا يسهل تدميرها، ما سيجعل من شبه المستحيل أن تتمكن إيران من إعادة بناء نفسها كدولة مرة أخرى".

وأضاف : "الموت والنار والغضب سيحل عليهم لكنني آمل وأدعو ألا يحدث ذلك".

وختم قائلا: "هذا بمثابة هدية من الولايات المتحدة الأميركية إلى الصين وجميع الدول التي تعتمد بشكل كبير على مضيق هرمز".

وتمثل السفن التي تعبر مضيق هرمز نحو 4.5% من إجمالي التجارة العالمية السنوية، وأدت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى انخفاض حركة العبور لتصل إلى مستويات ضئيلة للغاية، في حين تبحث إدارة ترمب عن حلول.

ويأتي ذلك في وقت تدخل فيه الحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، أسبوعها الثاني، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.