تركيا.. مقتل 20 جندياً إثر تحطم طائرة عسكرية

شفق نيوز- أنقرة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الأربعاء، مقتل 20 جنديا كانوا على متن طائرة شحن عسكرية تحطمت داخل جورجيا.

وبحسب وسائل إعلام تركية، فقد كانت الطائرة التركية سقطت أمس الثلاثاء في جورجيا قرب الحدود مع أذربيجان، وعلى متنها 20 عسكرياً.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، فقد أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكبار المسؤولين من جورجيا وأذربيجان إلى أن بعض من كانوا على متن الطائرة يعتقد أنهم قتلوا.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد قالت، في وقت سابق، إن الطائرة من طراز "سي 130" أقلعت من أذربيجان، وكانت في طريقها للعودة إلى تركيا عندما تحطمت.

وأضافت أن "على متن الطائرة 20 عسكريا، منهم أفراد الطاقم"، بينما ذكر وزير الداخلية التركي علي يرليكاي أن السلطات الجورجية وصلت إلى موقع الحادث حوالي الخامسة مساء الثلاثاء، مضيفا أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.

في المقابل، قالت وزارة الداخلية الجورجية، إن الطائرة تحطمت في بلدية سيغناغي في جورجيا، قرب الحدود مع أذربيجان، مضيفة أنه تم فتح تحقيق في الحادث.