تركيا.. حبس شقيق زوجة إمام أوغلو ومشاهير بقضايا "مخدرات ودعارة"

شفق نيوز- أنقرة

قرّر القضاء التركي حبس علي كايا، شقيق ديليك إمام أوغلو زوجة عمدة إسطنبول ومرشح المعارضة للرئاسة أكرم إمام أوغلو، مع 13 متهماً آخرين، بعد مداهمات جرت في 4 فبراير/ شباط الجاري، بتهم تتعلق بـ"تسهيل تجارة المخدرات" و"الدعارة".

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن من بين المحبوسين رجل أعمال وعدداً من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، فيما أُطلق سراح ثمانية أشخاص تحت الرقابة.

ونفى كايا التهم الموجهة إليه، واعتبرها "افتراءات"، مطالباً بإجراء فحوصات شرعية لإثبات براءته، ومعرباً عن غضبه من التسريبات الإعلامية التي قال إنها "حطمت سمعته"، إلا أن السلطات رفضت طلبه بدعوى عدم الضرورة.

ويُعد أكرم إمام أوغلو، عمدة إسطنبول المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، من أبرز منافسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد فوزه في انتخابات البلدية عامي 2019 و2024.

لكن إمام أوغلو سُجن في مارس 2025، بتهم تتعلق بالفساد وتزوير شهادة جامعية، ما أثار احتجاجات واسعة في إسطنبول وعدد من المدن التركية.