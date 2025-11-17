تركيا تقترب من صدارة قائمة الفقر في أوروبا

شفق نيوز- أنقرة

أفادت صحيفة "زمان" التركية، بأن ثلاثة أرباع المواطنين الأتراك يواجهون صعوبة بالغة في تغطية نفقاتهم اليومية، مع ارتفاع معدل الفقر بنحو 2.5 ضعف.

وأشارت في تقرير لها، إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطن التركي بفعل التضخم الجامح، مما أفرغ عربات التسوق وثلاجات المنازل، لتقترب تركيا من صدارة قائمة الفقر في أوروبا.

ونقلت الصحيفة، بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، أن 76.8% من الأتراك بعدم قدرتهم على تغطية نفقاتهم بنهاية 2024، مقارنة بـ63% في 2021.

في المقابل، لم يتمكن سوى 4.7% من تلبية احتياجاتهم "بشكل مريح"، و0.2% فقط "بشكل مريح جدًا"، بينما بلغت نسبة من يعيشون حياة "مريحة جزئيًا" 18.2%.

وبحسب الصحيفة، يرجع التباين إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في تركيا، حيث قفزت فواتير الكهرباء بنسبة 51.7% منذ بداية 2024، وأسعار الغاز الطبيعي بنسبة 28.2%، لتحتل تركيا المركز الثاني أوروبيًا في زيادة الكهرباء بعد مولدوفا، والأول في الغاز.

ومع تضخم أسعار الغذاء بنسبة 34.87%، تفوقت تركيا بخمسة أضعاف على إستونيا (الثانية أوروبيًا). كما ارتفع معدل الفقر النسبي من 13.6% في 2018 إلى 32.2% بنهاية 2024، محتلة المرتبة الرابعة أوروبيًا، مقابل متوسط الاتحاد الأوروبي (27 دولة) عند 17.4% (كان 21.5% في 2018).