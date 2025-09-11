تركيا تعفي وتعيّن 61 مسؤولا أمنيا رفيع المستوى بأكبر حملة من نوعها

شفق نيوز- أنقرة

أصدرت السلطات التركية عبر الجريدة الرسمية، يوم الخميس، قرارا بإجراء تعديلات واسعة في هياكل الأمن الداخلي، شملت إعفاء وتعيين 61 مسؤولاً أمنياً رفيع المستوى.

ومن بين المسؤولين مديرو أمن في 37 ولاية، في خطوة تعد من بين الأكبر من نوعها خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي هذا القرار في سياق تصاعد الضغوط على الأجهزة الأمنية لضبط الانضباط والنزاهة داخل صفوفها، وينظر إليه على نطاق واسع كـ "رد فعل مباشر" على اعتقال مدير أمن مدينة أنطاليا (جنوبي تركيا) مؤخرا، بتهم تتعلق بالفساد وسوء استخدام السلطة — وهو الحادث الذي أثار ضجة إعلامية وسياسية، وأثار تساؤلات حول مدى انتشار المخالفات داخل الأجهزة الأمنية.

ولا يعرف حتى الآن ما إذا كانت التغييرات تطال ولايات محددة لأسباب أمنية أو إدارية، لكن توقيتها واتساع نطاقها يشي بأنها جزء من حملة إعادة هيكلة منظمة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة داخل الأجهزة الأمنية، استبدال القيادات المرتبطة بقضايا فساد أو ضعف أداء، وإرسال رسالة داخلية وخارجية بحزم الدولة في مواجهة أي انحرافات مؤسسية.

وتشير الخلفية إلى أن مثل هذه التغييرات ليست الأولى، لكن حجمها الاستثنائي هذه المرة — إلى جانب ارتباطها بواقعة فساد بارزة — يجعلها مؤشرا على تصعيد حكومي في مكافحة الفساد داخل المؤسسات الأمنية، في مرحلة تشهد تحديات أمنية واقتصادية حساسة على الصعيدين الداخلي والإقليمي.