ترامب يبلغ نتنياهو: استهداف حماس في قطر "لم يكن قراراً حكيماً"

شفق نيوز- واشنطن

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن قراره باستهداف حركة حماس داخل قطر "لم يكن حكيماً".

وذكرت الصحيفة، في تقرير لها اليوم الخميس، أن ترامب أدلى بهذه التعليقات خلال اتصال هاتفي "حاد" مع نتنياهو، (مساء الثلاثاء)، عقب الغارة الجوية الإسرائيلية على الدوحة التي استهدفت اجتماعاً لقيادات الحركة.

وأوضحت أن نتنياهو رد بالقول إن "الفرصة كانت قصيرة لشن الهجمات وتم استغلالها".

وأضافت أن اتصالاً ثانياً جرى بين الطرفين في وقت لاحق من اليوم نفسه وكان ودياً، حيث سأل ترامب نتنياهو عما إذا كان الهجوم قد نجح.

وكان ترامب قد صرّح للصحافيين في واشنطن قائلاً: "أنا ببساطة لست سعيداً بالوضع برمّته… نريد عودة الرهائن لكننا لسنا سعيدين بالطريقة التي جرت بها الأمور اليوم"، في إشارة إلى الغارة الإسرائيلية غير المسبوقة على العاصمة القطرية.

وأكد ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" أن "الهجوم على قطر قرار اتخذه نتنياهو وليس لي دخل به"، مضيفاً أن الجيش الأميركي أبلغ إدارته بأن إسرائيل تهاجم حماس في الدوحة.

وأشار إلى أنه وجه وزير الخارجية ماركو روبيو لإتمام اتفاقية التعاون الدفاعي مع قطر، كما أوفد المبعوث ستيف ويتكوف لإبلاغ القطريين بالهجوم الوشيك، "لكن الأوان قد فات لوقف الضربة"، مؤكداً للدوحة أن "مثل هذا الأمر لن يتكرر على أرضها".

وختم ترامب بالقول إن "الهجوم المؤسف على الدوحة يمكن، في اعتقادي، أن يكون بمثابة فرصة للسلام".