تحذير لتركيا وسوريا.. إسرائيل: استعدنا معدات "تجسس" بالإنزال الجوي قرب دمشق

شفق نيوز- دمشق

جاءت عملية الإنزال الجوي الإسرائيلية قرب دمشق، لتكشف عن الصراع بينها وبين وتركيا في قلب سوريا، ففيما كشفت تل أبيب عن استعادة "اجهزة تجسس" زرعتها تركيا، يرى مراقب أن هذه العملية فيها رسائل صريحة لتركيا، كما أن سوريا "لن ترد" عليها.

كشف مسؤول إسرائيلي رفيع، يوم الخميس، أن عملية الإنزال التي نفذتها قوات خاصة قرب العاصمة السورية دمشق، كانت "ضرورية جداً" لأمن إسرائيل، مشيراً إلى أنها أسفرت عن استعادة معدات وصفها بأنها "سرية وخطيرة".

وقال المسؤول في تصريح صحفي تابعته شفق نيوز، إن القوات الإسرائيلية "فككت أجهزة تجسس زرعتها تركيا في ريف دمشق منذ أكثر من عشرة أعوام"، مضيفاً أن العملية "أعادت معدات بالغة الحساسية إلى حوزة إسرائيل".

ووجه تحذيراً إلى دمشق قائلاً: "أبلغنا الإدارة السورية بعدم اختبار صبرنا أو حدود عملياتنا"، لافتاً إلى أن "الاستماع لتوجيهات أنقرة واللعب بالنار سيجلب عواقب وخيمة".

وتابع المسؤول أن "تركيا تحاول الاقتراب من إسرائيل أكثر مما ينبغي"، في إشارة إلى ما اعتبره نشاطاً استخباراتياً تركياً متزايداً في سوريا يستهدف أمن تل أبيب.

وليلة أمس، استهدفت إسرائيل مواقع وآليات تابعة لوزارة الدفاع السورية في منطقة جبل المانع بالكسوة بريف دمشق الجنوبي الغربي إلى تسع غارات متتالية.

وأكدت مصادر محلية لوكالة شفق نيوز، أن "الغارات ترافقت مع تحركات عسكرية إسرائيلية في ريف القنيطرة الجنوبي، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والطيران الحربي الإسرائيلي فوق المنطقة".

كما أفادت الأنباء عن تنفيذ عملية إنزال جوي إسرائيلية في منطقة الكسوة على اتجاه بلدة الحرجلة، وسط مشاركة مروحيات قتالية وطائرات استطلاع.

وحول هذا الأمر، يبين المحلل السياسي السوري سامر العلي، لوكالة شفق نيوز أن "التصريحات الإسرائيلية تهدف بالدرجة الأولى إلى إرسال رسائل ردع مزدوجة لكل من دمشق وأنقرة، في ظل تنافس إقليمي محتدم داخل الساحة السورية".

وأوضح العلي أن "إسرائيل تريد أن تؤكد أنها قادرة على تنفيذ عمليات نوعية في عمق الأراضي السورية متى ما رأت أن أمنها مهدد، وفي الوقت نفسه تحاول وضع تركيا في خانة الخصم المباشر، ما يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي".

وختم المحلل السياسي تصريحه، بأن “سوريا قد لا ترد بشكل مباشر على هذه العملية، لكن المؤكد أن الرسائل الإسرائيلية ستُقرأ في دمشق وأنقرة، وهو ما قد يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد غير المعلن في المرحلة المقبلة".

وفي سياق متصل، اكدت مصادر محلية لشفق نيوز أن قوات إسرائيلية توغلت اليوم في بقرية رويحينة بريف القنيطرة وقامت باعتقال شابين من المنطقة.