بمشاركة 43 دولة.. مصر وأمريكا تطلقان أكبر مناورات في الشرق الاوسط

شفق نيوز- القاهرة

أعلن الجيش الأميركي مشاركته في مناورات "النجم الساطع 2025" إلى جانب الجيش المصري، والتي ستجري في قاعدة محمد نجيب العسكرية غربي مصر، خلال الفترة من 28 آب/أغسطس إلى 10 أيلول/سبتمبر 2025.

وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، في منشور على منصة "إكس"، إن المناورات تشكل امتداداً للعلاقة الأمنية الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، مؤكدة أنها "شراكة تاريخية تلعب دوراً محورياً في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي، إضافة إلى مواجهة انتشار التطرف العنيف".

وجاء ذلك بعد إعلان الجيش المصري، يوم أمس السبت، عن انطلاق النسخة الـ19 من مناورات "النجم الساطع"، والتي تُعد من أكبر التدريبات العسكرية المشتركة في الشرق الأوسط.

وأوضح المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، العميد غريب عبد الحافظ، في بيان مصور، أن التدريب المصري الأميركي المشترك يشارك فيه 43 دولة، بينها 13 دولة بصفة مشاركة بأكثر من 7900 مقاتل، فيما تحضر 30 دولة بصفة مراقب.