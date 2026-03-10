بلومبرغ تكشف نوع السفن المسموح لها بالعبور من مضيق هرمز

شفق نيوز- طهران

كشفت وكالة "بلومبرغ" عن نوع السفن التي يسمح لها بالمرور عبر مضيق هرمز، مغلق تقريبا أمام حركة معظم السفن، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مؤكداً أن الاستثناء شمل السفن المرتبطة بإيران.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" شهدت حركة السفن في الخليج انخفاضا حادا منذ 28 شباط/فبراير الماضي، يقارب الصفر بين 4 و10 آذار/مارس الجاري، حيث لم يسجل أي دخول للسفن إلى الخليج خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

كما انخفضت حركة المغادرة بشكل ملحوظ، لكنها لم تتوقف بالكامل، إذ تمكنت بعض السفن، لا سيما المرتبطة بإيران، من الخروج الآمن، ويعكس ذلك حالة من الشلل في المرور البحري التجاري نتيجة تهديدات الصواريخ والطائرات المسيرة، بعد رد إيران على الغارات الأمريكية والإسرائيلية.

وبات المرور عبر مضيق هرمز خطرا أمام معظم السفن، باستثناء تلك المرتبطة بإيران، مع دخول الصراع في الشرق الأوسط أسبوعه الثاني، ولا تزال العديد من السفن التجارية عالقة على الجانبين بسبب هذه التهديدات.