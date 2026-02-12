بعد مغادرة التنف.. الجيش الأميركي يؤكد استمرار عملياته ضد داعش بالمنطقة

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، يوم الخميس، استمرار عملياتها ضد تنظيم داعش الإرهابي باستهداف أكثر من 100 هدف لعناصر التنظيم،

وقالت القيادة في بيان: "لا تزال القوات الأميركية مستعدة للرد على أي تهديدات لداعش تنشأ في المنطقة بينما ندعم الجهود التي يقودها الشركاء لمنع عودة الشبكة الإرهابية".

وبين قائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر، أن "الحفاظ على الضغط على داعش أمر ضروري لحماية الوطن الأميركي وتعزيز الأمن الإقليمي".

وتابع: "على مدى الشهرين الماضيين، ضربت القوات الأميركية أكثر من 100 هدف بأكثر من 350 ذخيرة دقيقة أثناء القبض على أو قتل أكثر من 50 إرهابيا من داعش.

وأكملت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، المغادرة المنظمة للقوات الأميركية من حامية التنف في سوريا في 11 شباط/فبراير كجزء من الانتقال المتعمد والقائم على الظروف من قبل فرقة العمل المشتركة المشتركة - عملية العزم المتأصل (CJTF-OIR).

وتأسست CJTF-OIR من قبل CENTCOM في عام 2014، وقد قدمت المشورة والمساعدة وتمكين القوات الشريكة في مكافحة داعش.

وفي نيسان/أبريل 2025، أعلنت وزارة الحرب أن الجيش الأميركي سيبدأ في تعزيز مواقعه في سوريا بعد الهزيمة الإقليمية لداعش في عام 2019.