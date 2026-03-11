بعد ضربات أمس..إيران تتوعد بالرد على استهداف المناطق السكنية

شفق نيوز- طهران

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، يوم الأربعاء، أن إيران سترد على الضربات الأميركية-الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مناطق سكنية، وذلك بعد أن تعرضت الجمهورية الإسلامية لأعنف الضربات منذ بدء الحرب.

وقال شكارجي، بحسب موقع "ديفابرس" الإخباري التابع للجيش الإيراني، إن "إيران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الاعتداءات".

ودعا شكارجي دول المنطقة والمسلمين إلى "تحديد أماكن وجود الأميركيين والإسرائيليين، لضمان دقة الضربات الإيرانية وفعاليتها"، مع تقليل الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين، الذين وصفهم بأنهم "يُستخدمون دروعاً بشرية".

وكان ​وزير الدفاع ‌الأمريكي بيت هيجسيث، قد هدد أمس الثلاثاء، بأن ​اليوم سيكون ⁠الأشد في ​الضربات ​الجوية على إيران منذ بداية ​الهجوم"، لافتا إلى أنه سيشهد ​إطلاق ​أكبر ⁠عدد من ​الطائرات ​المقاتلة ⁠والقاذفات ضد إيران.

ويأتي ذلك في وقت تدخل فيه الحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، أسبوعها الثاني، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.