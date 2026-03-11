بعد دعوات نتنياهو وترمب.. طهران تحذر المحتجين من الاصطفاف مع "العدو"

شفق نيوز- طهران

حذر قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان، يوم الأربعاء، المتظاهرين الذين يؤيدون مواقف معادية للبلاد، من أن السلطات ستتعامل معهم على هذا الأساس.

وقال رادان، بحسب التلفزيون الإيراني الرسمي،:"إذا تقدم أحد بما يتماشى مع رغبات العدو، فلن ننظر إليه بعد الآن على أنه مجرد متظاهر، بل سننظر إليه على أنه عدو".

وأضاف "جميع قواتنا أيضاً على أهبة الاستعداد، ويدها على الزناد، مستعدة للدفاع عن ثورتها".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد دعا، الإيرانيين في وقت سابق إلى التمرد على حكومتهم، واصفاً الحرب التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة بأنها "حرب تاريخية من أجل الحرية"، وفق رسالة وجهها إلى الشعب الإيراني.

وكتب نتنياهو: "هذه فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر لإسقاط النظام ونيل حريتكم"، مضيفاً: "طلبتم المساعدة وقد جاءتكم".

كما شجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإيرانيين مراراً على اعتبار الهجمات الأميركية-الإسرائيلية فرصة للإطاحة بالقيادة في طهران.