بعد التهديد بالعقوبات.. إيران تستأنف محادثاتها مع الترويكا الأوروبية

شفق نيوز- طهران

اعلنت ايران، يوم الاثنين، انها ستستأنف غدا في جنيف المحادثات بشأن برنامجها النووي مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهي الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 والتي تهدد بإعادة فرض عقوبات عليها.

وذكر التلفزيون الايراني، أن "هذه الجولة الجديدة من المفاوضات بعد جولة سابقة جرت في تموز/يوليو في إسطنبول بتركيا، ستعقد على مستوى نواب وزراء الخارجية في جنيف، على أن يمثل إيران فيها مجيد تخت روانجي".

وفيما يتعلق بالمفاوضات النووية الإيرانية الأوروبية، صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن "على الاتحاد الأوروبي والترويكا الأوروبية التخلي عن سياسات التهديد والضغط التي عفا عليها الزمن، بما في ذلك آلية إعادة فرض العقوبات والتي تعتبر بلا أساس أخلاقي أو قانوني".

وجرت هذه التطورات بعد اتصال هاتفي بين عراقجي ونظرائه من الترويكا الأوروبية ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في أول تواصل منذ فترة طويلة، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الأمريكي الأخير على منشآت نووية داخل إيران.