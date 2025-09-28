بزشكيان: مستعدون لأي ظرف داخلي أو خارجي

شفق نيوز- طهران

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الأحد، استعداد بلاده لمواجهة أي ظرف داخلي أو خارجي قد يطرأ على الساحة السياسية والاقتصادية.

وقال بزشيكان، خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني إن "إيران حافظت على استعدادها للجلوس إلى طاولة الحوار حتى اللحظة الأخيرة سعياً إلى الوصول لحل عادل يحقق مصالح جميع الأطراف، إلا أن الطرف الآخر يسعى إلى انتزاع كل ما تملكه إيران مقابل فرصة قصيرة لا تتعدى بضعة أشهر".

وأضاف أن بلاده "لن تقبل بأي مفاوضات تُدخلها في مشكلات جديدة"، مؤكداً أن "سياستنا الثابتة هي حماية مصالح الشعب الإيراني، وعدم التفريط في مكتسبات الدولة تحت أي ضغوط خارجية".

وأشار بزشيكان، إلى أن "العلاقات الواسعة والبنّاءة التي تبنيها إيران مع جيرانها، والدول الصديقة، تمثل حاجزاً أمام محاولات الأعداء لتحقيق أهدافهم وأوهامهم"، موضحاً أن "واشنطن حاولت خلال ذروة الحظر والحرب إحداث خلل في ملف الصادرات الإيرانية، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل".

ولفت إلى قدرة بلاده على "تقليص اعتمادها على الموارد النفطية دون المساس بتلبية الحاجات الداخلية، مع استمرار تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقوة"، مبيناً أن "العديد من دول العالم، رغم عدم امتلاكها لموارد نفطية أو غازية، تمكنت من تأمين احتياجاتها الداخلية، والسير على طريق التطوير، وأن إيران، بالاعتماد على كفاءات الخبراء والنخب وتكاتف الشعب، ستواصل مسارها التنموي بنفس العزم".

وتطرق بزشيكان، إلى ملف الطاقة النووية، قائلاً إن "إيران ملتزمة بالكامل بعدم السعي إلى امتلاك السلاح النووي، وهو موقف مستند إلى فتوى صريحة من المرشد الأعلى علي خامنئي"، مستطرداً: "موقفنا واضح وجلي، وسنظل مستعدين للحوار المنطقي والعادل، ولكن لن نشارك في أي مفاوضات تُدخلنا في أزمات جديدة".