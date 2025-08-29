بزشكيان: أمريكا وإسرائيل تريدان تقسيم إيران

شفق نيوز- طهران

نبه الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، يوم الجمعة، إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان لتقسيم إيران وتدميرها، لكن الإيرانيين لن يسمحوا بذلك أبداً.

وقال بزشكيان، خلال مقابلة تلفزيونية، إن بلاده لا تسعى إلى إشعال حرب أو الدخول في مواجهة عسكرية "مع أي طرف كان"، مؤكداً أن سياسة طهران تقوم على تجنّب الصراعات المباشرة وحماية مصالحها الوطنية عبر الطرق الدبلوماسية".

وبحسب الرئيس الإيراني، فإن إيران ستواصل الدفاع عن حقوقها المشروعة لكنها لا تعتبر الحرب خياراً استراتيجياً، لافتاً إلى أن بلاده مستعدة للتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية لإرساء الأمن والاستقرار، كما أن التحديات الحالية تستدعي الحوار وتجنب التصعيد.

وكانت دول الترويكا، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، قد اعادت أمس الخميس، فرض العقوبات الأممية على إيران، وذلك بعد ثلات جولات تفاوضية لم تسفر عن نتائج إيجابية.

ورداً على ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن "الترويكا" الأوروبية قررت بالنيابة عن "إسرائيل" وأميركا مواصلة الضغط على الشعب الإيراني، معتبراً أن القرار الأوروبي سيقوض الحوار بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويستدعي اتخاذ رد (إيراني) مناسب.