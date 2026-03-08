بالتزامن.. إطلاق دفعة صواريخ نحو إسرائيل ودوي انفجارات في طهران وجنوب لبنان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلامية، مساء اليوم الأحد، بإطلاق إيران دفعة جديدة من الصواريخ نحو إسرائيل، في وقت دوت انفجارات عنيفة في العاصمة طهران وجنوب لبنان، وذلك في اليوم التاسع من الحرب.

وبحسب تقارير إخبارية، فقد سمع دوي انفجارات في عدة مناطق من مدينة القدس ومناطق وسط إسرائيل، بعد دوي صفارات الإنذار التي حذرت من هجوم صاروخي إيراني.

وفي السياق ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن صفارات الإنذار تدوي في وسط إسرائيل ومنطقة تل أبيب الكبرى ومستوطنات بالضفة الغربية.

وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، بإصابة 6 أشخاص، أحدهم إصابته خطيرة، في موقعين لسقوط شظايا صاروخ باليستي إيراني في وسط إسرائيل بعد ظهر يوم الأحد، في سادس هجوم صاروخي يستهدف إسرائيل هذا اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن التفزيون الإيراني أعلن اليوم الأحد أن القوات المساحة الإيرانية أصابت أهدافاً عسكرية في تل أبيب وبئر السبع في إسرائيل بصواريخ "خيبر" ذات رؤوس حربية ثقيلة جدا، وذلك ضمن الموجة الـ28 من عملياتها القتالية.

وإلى إيران، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، بإطلاق دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، فيما أشارت وكالة "مهر" الإيرانية، إلى سماع أصوات انفجارات في مناطق متفرقة من العاصمة طهران.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي: "استهدفنا مبنى القيادة والتشغيل للقمر الصناعي خيّام المستخدم لأعمال استخباراتية، واستهدفنا مجمّعاً تابعاً للقوات البرية في الحرس الثوري في طهران، واستهدفنا قاعدة تابعة لقوات الباسيج في طهران".

وأضاف الجيش الإسرائيلي: استهدفنا 50 مخبأً لتخزين الذخيرة داخل إحدى قواعد الأمن الداخلي الإيراني، واستهدفنا عشرات البنى التحتية التابعة للنظام الإيراني، واستهداف مقر القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري".

وإلى لبنان، استهدفت غارتان إسرائيليتان، محيط مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا جنوبي البلاد، فيما أفادت معلومات أولية بأن "الغارتين طالتا أطراف المخيم"، وتشير المعطيات إلى أنّ "الاستهداف تمّ من البوارج الحربية".

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على دول في المنطقة، وشملت التداعيات كلاً من العراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والسعودية.