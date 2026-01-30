الأمن السوري يؤجل دخوله الحسكة ليوم الاثنين

شفق نيوز- دمشق

أعلنت مديرية إعلام الحسكة السورية، يوم الجمعة، عن تأجيل دخول قوات الأمن الداخلي للمدينة لتفادي أي احتكاك.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تقرر تأجيل دخول قوات الأمن الداخلي إلى الحسكة والقامشلي إلى يوم الاثنين".

وأضافت "التأجيل يهدف لترتيب الانسحاب والدخول وتفادي أي احتكاك ميداني خلال المرحلة الانتقالية".

وكان قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، كشفت في وقت سابق يوم الجمعة، تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته مع الحكومة السورية.

ووفقاً لبيان صادر عن المركز الإعلامي لـ"قسد" ورد وكالة شفق نيوز، فإن "الاتفاق تم على إيقاف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية بموجب اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين".

وأوضح أن الاتفاق يشمل "انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة، وتشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات كوباني ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب".

كما يتضمن الاتفاق دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين، والاتفاق على تسوية الحقوق المدنية والتربوية للشعب الكوردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.

ووفقاً للبيان، فإن الاتفاق يهدف إلى توحيد الأراضي السورية وتحقيق عملية الدمج الكامل في المنطقة عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد.

وكانت وزارة الدفاع السورية، أعلنت في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، تمديد مهلة وقف إطلاق النار في قطاعات عمليات الجيش كافة لمدة 15 يوماً.