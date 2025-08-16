الأمن السوري يحدد طبيعة الانفجار في دمشق

شفق نيوز- دمشق

حدد الأمن السوري، مساء السبت، طبيعة الانفجار الذي وقع في اوتستراد المزة، بالعاصمة دمشق، مؤكداً أنه لم يسفر عن خسائر بشرية.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، العميد أسامة محمد خير عاتكة، إن الانفجار الذي وقع اليوم على أوتستراد المزة بالعاصمة ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل سيارة قديمة من نوع (أوستن)، مركونة منذ فترة طويلة في المكان.

وأكد عاتكة، أن الانفجار لم يسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية، مشيراً إلى أن الفرق الميدانية تتابع عملها في الموقع، فيما تقوم الوحدات المختصة بعمليات تمشيط للمنطقة لضمان سلامة المواطنين ومنع أي أعمال تخريبية محتملة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر محلي، بأن سيارة انفجرت على طريق أوتستراد المزة قرب فندق غولدن مزة، أحد أكثر الطرق الرئيسية حيوية في المدينة.

وبحسب المعلومات الأولية، أسفر الانفجار عن أضرار مادية في الموقع، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة، في حين سارعت الجهات المختصة إلى تطويق المكان وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.