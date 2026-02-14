القضاء الإيراني يفرج عن ناشطين اعتقلهم لـ"مواقف غير لائقة"

شفق نيوز- طهران

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، يوم السبت، الإفراج عن عدد من النشطاء السياسيين الذين جرى اعتقالهم الأسبوع الماضي، وذلك بكفالة مشروطة بعد استكمال التحقيقات الأولية.

وجاء في تقرير صادر عن السلطة القضائية أن توقيف هؤلاء جاء على خلفية اتخاذهم "مواقف غير لائقة لاقت ترحيباً من أعداء الدولة"، بحسب وصف التقرير.

وأوضح التقرير القضائي، أنه تم إطلاق سراحهم مؤقتاً بكفالة إلى حين استكمال إجراءات المحاكمة، وبعد توجيه إنذار لهم بشأن طبيعة التهم والإجراءات المتخذة بحقهم.

وأشار إلى أنه في المقابل، جرى تنفيذ أحكام قضائية بحق عدد من المعتقلين الآخرين الذين كانت قد صدرت بحقهم أحكام نهائية مسبقاً، مؤكداً أن هؤلاء يقضون حالياً مدد محكومياتهم بالسجن.