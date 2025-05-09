العمال الكوردستاني يعقد مؤتمرا ويتخذ قرارات "تاريخية"

شفق نيوز/ أعلن حزب العمال الكوردستاني، يوم الجمعة، عن عقده مؤتمرا قبل أيام واتخذ فيه قرارات وصفها بـ"التاريخية"، استجابة لدعوة زعيمه عبدالله أوجلان.

ونشرت وكالة الفرات، المرتبطة بالحزب، بيان الحزب بعد المؤتمر الذي انعقد في الفترة من الخامس إلى السابع من مايو/ أيار في إقليم كوردستان بالعراق.

ولم يتطرق البيان لتفاصيل بشأن ما إذا كان قد قرر نزع سلاحه أو حل نفسه.

ونقلت الوكالة عن الحزب، أن "المؤتمر الثاني عشر لحزب العمال الكوردستاني اتخذ قرارات ذات أهمية تاريخية بشأن أنشطة الجماعة بناء على دعوة الزعيم آبو"، في إشارة إلى أوجلان.

وذكرت الوكالة أنه من المقرر نشر معلومات مفصلة بشأن هذه القرارات "قريبا جدا".

وأصدر أوجلان، الذي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة منذ 1999، بيانا عن طريق محاميه في 27 فبراير/ شباط يدعو فيه إلى إحياء جهود السلام، وحل الحزب وإلقاء السلاح، وأكد أنه يتحمل "المسؤولية التاريخية" عن قراره.

وقُتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع مع حزب العمال الكوردستاني، والذي شهد جهودا متقطعة على مر السنين لإحلال السلام كان أبرزها وقف إطلاق نار بين عامي 2013 و2015 وانهار في نهاية المطاف.