العراق خارج قائمة أكثر دول العالم حرارة (جدول)

شفق نيوز– بغداد

خلت مناطق العراق، اليوم السبت، من قائمة أعلى 15 منطقة في العالم من حيث درجات الحرارة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقاً لتقرير صادر عن محطة "بلاي ويذر" العالمية المتخصصة برصد الأحوال الجوية.

وتصدرت منطقة عبادان في إيران القائمة، بدرجة حرارة بلغت 50.4 مئوية، تلتها عميدية الإيرانية بـ49.6 مئوية، ثم صفي آباد ديزفول في إيران ثالثاً بـ49.1 مئوية.

وجاء مطار العين الدولي في الإمارات في المرتبة الرابعة بـ49 درجة مئوية، تلته الأحواز الإيرانية خامساً بـ48.8 درجة، ثم مطار الكويت الدولي سادساً بـ48.6 درجة، والسنينة في سلطنة عُمان سابعاً بالدرجة ذاتها.

أما الأحساء في السعودية فحلّت في المركز الثامن بـ48.5 درجة، تلتها كهنوج الإيرانية تاسعاً بـ48.4 درجة، ثم مسجد سليمان الإيرانية عاشراً بـ47.3 درجة مئوية.

وجاءت الدمام السعودية في المرتبة 11 بـ47.1 درجة، ثم الرخام في سلطنة عُمان بالمركز 12 بـ47 درجة، تلتها فهود في عُمان بالمركز 13 بـ46.7 درجة، ومن ثم نورينا في قطر بـ46.4 درجة، وأخيراً مطار دبي الدولي في الإمارات بالمركز 15 بـ46.1 درجة مئوية.

واليوم السبت، أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، متوقعةً أجواءً حارة إلا أنها دون الخمسين، باستثناء محافظة البصرة.