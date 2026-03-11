السلطات الإيرانية تعلن تفكيك "خلية مسلحة" في محافظة خوزستان

شفق نيوز- طهران

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الاربعاء، عن تفكيك مجموعة مسلحة وإلقاء القبض على أعضائها في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، مشيرة إلى ارتباط الخلية "بجهات خارجية".

ونقلت وكالة "تسنيم" الايرانية في خبر لها ترجمته وكالة شفق نيوز، عن مديرية الأمن في خوزستان، أن العملية أسفرت عن اعتقال زعيم المجموعة وخمسة من أعضائها، لافتا الى أن العملية تمت بعد "عمليات تعقب استخباراتية" بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في المحافظة.

واتهمت السلطات الخلية بالارتباط بجهات وصفتها بـ"المعادية" (الولايات المتحدة واسرائيل) خارج الحدود، مؤكدة ضبط أسلحة نارية وأربع عبوات بدائية الصنع كانت معدة للتفجير، بالإضافة إلى معدات تستخدم في تصنيع المتفجرات.

وأشارت الى ان المداهمات جرت خلال الأيام الماضية في أعقاب تلقي أجهزة الأمن "بلاغات ومعلومات من مواطنين".