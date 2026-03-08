"السابع".. الجيش الأميركي يعلن مقتل جندي في السعودية

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم الأحد، مقتل سابع جندي، بالهجمات الأخيرة على السعودية.

وقالت القيادة في بيان لها، ورد لوكاةل شفق نيوز: توفي جندي أميركي الليلة الماضية متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال الهجمات الأولى التي شنها النظام الإيراني في أنحاء الشرق الأوسط".

وأضافت "كان الجندي قد أصيب بجروح خطيرة في موقع الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية في المملكة العربية السعودية في الأول من آذار/ مارس".

وبنيت "‏هذا هو الجندي السابع الذي يُقتل في العمليات القتالية خلال العمليات وتستمر العمليات القتالية الرئيسية. وسيتم حجب هويته لمدة 24 ساعة بعد إبلاغ ذويه".

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على دول في المنطقة، وشملت التداعيات كلاً من العراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والسعودية.