الدنمارك تتجه لفرض عقوبات على إسرائيل: نتنياهو أصبح مشكلة

شفق نيوز- كوبنهاغن

أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، اليوم السبت، أن دولتها، التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، تدرس فرض عقوبات على إسرائيل.

وقالت فريدريكسن في مقابلة مع صحيفة "يولاندس بوستن" المحلية إن "نتنياهو أصبح الآن مشكلة في حد ذاته"، مضيفة أن الحكومة الإسرائيلية "تذهب بعيدا جدا".

وأدانت زعيمة اليمين الوسط الوضع الإنساني في غزة، ووصفته بأنه "مروع وكارثي للغاية"، كما انتقدت خطة إسرائيل "لمواصلة مشروع الاستيطان في الضفة الغربية".

وبينت: "نحن من الدول التي ترغب في زيادة الضغط على إسرائيل، لكننا لم نتلقَّ بعد دعم أعضاء الاتحاد الأوروبي"، مبينة أنها ترغب في دراسة "الضغط السياسي والعقوبات، سواءً ضد المستوطنين أو الوزراء أو حتى ضد إسرائيل ككل".

وبحسب قولها: "لا نستبعد أي شيء مُسبقًا، وكما هو الحال مع روسيا، نُخطط للعقوبات بحيث يكون لها أكبر الأثر"، مع ذلك، لا تنوي الدنمارك حاليًا إعلان اعترافها بدولة فلسطينية في أي وقت قريب.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدرت 24 دولة بيانا مشتركا تناول الوضع الإنساني في قطاع غزة، وضغطت على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى غزة دون قيود.