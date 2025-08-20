الدفاع الاسرائيلية تستدعي 60 ألف جندي احتياط وتقر خطة "احتلال غزة"

شفق نيوز- الشرق الاوسط

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، يوم الأربعاء، استدعاء 60 ألف جندي احتياط والمصادقة على خطة "احتلال غزة".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وافق على خطة هجوم الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن كاتس صادق على خطة احتلال غزة، التي أطلق عليها اسم "عربات جدعون الثانية".

وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أنه تم إرسال ما يقارب من 60 ألف أمر احتياطي.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية كشفت، في وقت سابق، تفاصيل تخص العملية العسكرية المرتقبة في غزة، حيث أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يُكثّف وتيرة استعداداته للعملية في غزة، والتي من المتوقع أن تبدأ في الأسابيع المقبلة، قبل الموعد المتوقع.

وبحسب القناة 12، تشمل الاستعدادات جوانب عملياتية، بالإضافة إلى خطوات تتعلق بالجهود الإنسانية.

وأوضحت أنه من المتوقع إرسال عشرات الآلاف من أوامر الطوارئ الثامنة إلى جنود الاحتياط خلال الأيام المقبلة.

وقالت إنه من المتوقع صدور الموافقة غدا على تعبئة واسعة النطاق لقوات الاحتياط، مشيرة إلى أن ذلك يشمل 60 ألف أمر استدعاء، بالإضافة إلى تمديد خدمة حوالي 20 ألف جندي احتياطي قيد التعبئة بالفعل، ليبلغ إجمالي القوة البشرية حوالي 80 ألف جندي.

وقد أفاد جنود في الألوية الميدانية، منذ ليلة أمس الثلاثاء، باستلامها.

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، قرر رئيس الأركان الإسرائيلي تمديد خدمة جنود الاحتياط الذين أمضوا 70 يوما، أو من المتوقع أن يُكملوا 70 يوما منها، لمدة 40 يوما.

وأضحت أنه في إطار الاستعدادات، من المقرر إنشاء مستشفيين ميدانيين إضافيين، إلى جانب توسيع شبكة مراكز توزيع المعدات الإنسانية، حيث تعمل حاليا 4 مراكز، ويعتزم الجيش الإسرائيلي مضاعفة عددها إلى 8.

وبحسب التقارير الاسرائيلية، تهدف الخطة طويلة المدى إلى الوصول إلى 16 مركزا، ولكن لا يوجد تمويل كافٍ لذلك في هذه المرحلة. ويأمل الجيش الإسرائيلي في الحصول على مساعدة أميركية لإكمال هذه العملية.

وستشمل المرحلة الأولى من العملية محاولة إجلاء السكان إلى منطقة المواصي جنوب قطاع غزة. ويقدر الجيش الإسرائيلي أن السكان لن يستجيبوا جميعا لنداء الإجلاء. مع بدء العملية، سيتم فتح ممر مخصص لنقل السكان عبره.

ووفقا للقناة 12، فقد قدّم رئيس الأركان إيال زامير لوزير الدفاع كاتس الخطط العملياتية لاحتلال مدينة غزة.

وتهدف هذه الخطوة، من وجهة نظر المؤسسة الأمنية الاسرائيلية، بالدرجة الأولى إلى الدفع نحو صفقة تبادل أسرى. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، سيتم توسيع العملية إلى عملية أوسع نطاقا، وفقا لتعليمات القيادة السياسية.