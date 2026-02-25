الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على إيران

شفق نيوز- متابعة

أفادت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الأربعاء، بأنها فرضت عقوبات جديدة متعلقة بإيران على أربعة أفراد وعدة كيانات وناقلات نفط.

جاء ذلك في إشعار نشرته وزارة الخزانة الأميركية، على موقعها الإلكتروني، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

يأتي هذا بينما غادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي طهران في وقت سابق من اليوم الأربعاء متجهاً إلى جنيف، عشية جولة جديدة من المباحثات مع الولايات المتحدة.

وكشف مسؤول أميركي كبير، أن المحادثات ستعقد يوم الخميس في جنيف بمشاركة المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وستكون جولة الخميس الثالثة ضمن الوساطة التي تقودها عُمان، بعد أولى في مسقط في السادس من فبراير/ شباط، وثانية في المدينة السويسرية في 17 منه.

ويأتي ذلك بالتزامن مع نشر الولايات المتحدة قوة عسكرية ضخمة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، مع توالي تهديداتها بشن هجوم عسكري على إيران في حال فشل الجهود الدبلوماسية.