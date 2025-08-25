الحوثيون يعلنون ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي في صنعاء إلى 92 قتيلا وجريحا

شفق نيوز- صنعاء

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية على منشآت حيوية في صنعاء، إلى 92 قتيلا وجريحا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله" أنيس الأصبحي، عبر منصة "إكس"، إن "عدد ضحايا العدوان الصهيوني على محطة كهرباء حزيز، ومحطة شركة النفط في شارع الستين بصنعاء، ارتفع إلى 6 قتلى و86 جريحا في حصيلة نهائية".

وأضاف أن "من بين الجرحى 7 أطفال وثلاث نساء"، مؤكدا أن "حالة 21 جريحا حرجة".

ونفذت مقاتلات إسرائيلية، يوم أمس الأحد، 13 غارة جوية على صنعاء، توزعت؛ بـ 4 غارات على محطة شركة النفط في شارع الستين جنوب غربي صنعاء، و4 غارات أخرى على معسكر النهدين في المجمع الرئاسي جنوبي صنعاء، وثلاث غارات على محطة حزيز لتوليد الكهرباء في مديرية سنحان جنوبي صنعاء، وغارتين على صهريج للغاز في شارع الجزائر جنوبي صنعاء.

وجاء القصف الجوي الإسرائيلي على صنعاء، بعد يومين من إعلان "أنصار الله"، يوم الجمعة الماضي، تنفيذ هجوم بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2" على مطار بن غوريون في تل أبيب "وسط إسرائيل"، ومهاجمة هدفين عسكري و"حيوي" في تل أبيب وعسقلان بطائرتين مسيرتين.

وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023؛ ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.