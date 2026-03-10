الحكومة الإيرانية: مقتل 193 طفلاً في الهجمات الأميركية والإسرائيلية

شفق نيوز- طهران

أعلنت الحكومة الإيرانية، يوم الثلاثاء، مقتل 193 طفلاً في الهجمات الأميركية والإسرائيلية.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، إن "الهجمات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة على إيران أودت بحياة 193 طفلاً"، مؤكدة أن "الهدف من هذه الاعتداءات كان تقسيم البلاد وليس الدفاع عن الديمقراطية أو الحرية".

وأضافت أن "العدوان على منشآت النفط تسبب أيضاً بمشكلات بيئية في العاصمة طهران"، مشيرة في الوقت ذاته، إلى أن إيران "تمكنت من ترميم نقص الوقود الناتج عن الهجمات خلال 24 ساعة فقط".

وحول اختيار القيادة الإيرانية، أوضحت مهاجراني أن "انتخاب مجتبى خامنئي قائدًا ثالثًا للثورة والجمهورية عزز الانسجام والوحدة الوطنية في البلاد، وأحبط معادلات أعداء إيران في المنطقة".

وتدخل الحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، أسبوعها الثاني، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.

وكان التلفزيون الإيراني، أعلن فجر أمس الاثنين، إطلاق "أول موجة صاروخية ضد "الأراضي المحتلة" في عهد مجتبى خامنئي، وذلك في تصعيد جديد يأتي بعد ساعات من إعلان اختياره مرشداً أعلى للجمهورية الإسلامية خلفاً لوالده علي خامنئي.