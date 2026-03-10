الحرس الثوري يرد على ترمب بشأن عبور السفن مضيق هرمز

شفق نيوز - طهران

نفى الحرس الثوري الإيراني، يوم الثلاثاء، تصريحات رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب حول تأمين مرور السفن التجارية والعسكرية من مضيق هرمز وسط تصاعد حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية، عن الحرس، أن "ترمب يزعم عبور سفن تجارية وعسكرية مضيق هرمز، بينما ابتعدت السفن الأميركية لأكثر من 1000 كم خشية استهدافها".

من جهته أكد مسؤول عسكري إيراني موقف طهران الرافض في الوقت الراهن لتصدير النفط عبر المضيق إلى أميركا وحلفائها.

وقال المسؤول لقناة "الميادين" الفضائية المقربة من النظام الإيراني: "لن نسمح بتصدير لتر واحد من النفط بالمنطقة إلى الطرف المعادي وشركائه حتى إشعار آخر".