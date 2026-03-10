الجيش الأميركي يدرس مرافقة السفن في هرمز.. ولاريجاني يلوح بـ"اختناق المضيق"

شفق نيوز- واشنطن

أكد رئيس هيئة الأركان الأميركية دان كين، يوم الثلاثاء، أن الجيش الأميركي يدرس مجموعة من الخيارات في حال صدور تكليف بمرافقة السفن التجارية عبر مضيق هرمز.

وقال كين، خلال مؤتمر مشترك مع وزير الحرب الأميركي، إن "الجيش يدرس مجموعة من الخيارات في حال صدور تكليف بمرافقة السفن التجارية عبر مضيق هرمز، في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة".

وأضاف أن "القوات الأميركية حققت "تقدما كبيرا في الحد من القدرات الصاروخية لإيران"، مشيراً إلى أن "الاستهداف يشمل مصانع الطائرات المسيرة بقدر ما يستهدف منصات إطلاقها".

وأوضح رئيس هيئة الأركان أن "الجيش يتعامل أيضاً مع سفن زرع الألغام البحرية الإيرانية"، في حين أشار وزير الحرب الأميركي إلى "تراجع عدد عمليات إطلاق الصواريخ الإيرانية".

بدوره، هدد ​وزير الدفاع ‌الأمريكي بيت هيجسيث، خلال المؤتمر، بأن ​اليوم الثلاثاء سيكون ⁠الأشد في ​الضربات ​الجوية على إيران منذ بداية ​الهجوم.

وقال ​هيجسيث، اليوم الثلاثاء سيشهد ​إطلاق ​أكبر ⁠عدد من ​الطائرات ​المقاتلة ⁠والقاذفات ضد إيران.

وجاءت تصريحات كين بالتزامن مع تدوينة لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، على منصة إكس، والتي وصف فيها مضيق هرمز بأنه "إما أن يكون مضيق انفراج للجميع، أو يتحول إلى مضيق اختناق للحالمين بالحروب"، في إشارة إلى التوترات الإقليمية والتهديدات الأميركية المحتملة.

وفي وقت سابق اليوم، هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إيران بضربة "أشد بـ20 ضعفا" مما تلقته حتى الآن ، إذا أقدمت على أي خطوة من شأنها وقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز.

ويأتي ذلك في وقت تدخل فيه الحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، أسبوعها الثاني، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.