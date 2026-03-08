الجيش الأميركي يحذر المدنيين الإيرانيين: النظام يستخدم مناطق مزدحمة لإطلاق الصواريخ

شفق نيوز- واشنطن

أصدرت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، يوم الأحد، تحذيراً أمنياً للمدنيين في إيران، مؤكدة أن النظام الإيراني يستخدم مناطق مزدحمة لإطلاق المسيرات والصواريخ.

وجاء في التحذير الأميركي: يستخدم النظام الإيراني مناطق مدنية مكتظة بالسكان لتنفيذ عمليات عسكرية، بما في ذلك إطلاق طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه وصواريخ باليستية، هذا القرار الخطير يُعرّض حياة جميع المدنيين في إيران للخطر، إذ تفقد المواقع المستخدمة لأغراض عسكرية وضعها المحمي، وقد تصبح أهدافاً عسكرية مشروعة بموجب القانون الدولي.

وتابع "تستخدم القوات الإيرانية مناطق مكتظة محاطة بالمدنيين في مدن مثل دزفول وأصفهان وشيراز لإطلاق طائرات مسيرة هجومية وصواريخ باليستية.

وبينت: تحث القوات الأميركية بشدة المدنيين في إيران على البقاء في منازلهم. يُعرّض النظام الإيراني حياة الأبرياء للخطر عن عمد. إضافةً إلى ذلك، تُعرّض القوات الإيرانية سلامة الأبرياء في جميع أنحاء الشرق الأوسط للخطر من خلال استهدافها المتعمد والعشوائي للمطارات المدنية والفنادق والأحياء السكنية.

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، وفقا للبيان، إن "النظام الإيراني الإرهابي يتجاهل بشكل صارخ أرواح المدنيين بمهاجمة شركائه في الخليج، بينما يعرض سلامة شعبه للخطر".