الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال "عنصر مهم" بحزب الله

شفق نيوز- بيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، اغتيال عنصر مهم في حزب الله اللبناني بغارة جوية.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه هاجم أمس منطقة النبطية في جنوب لبنان وقضى على المدعو محمد علي ياسين وهو أحد عناصر حزب الله الذي عمل خلال الحرب على انتاج وتطوير وسائل قتالية لصالح الحزب.

وأضاف البيان: "نشاط ياسين كان يشكل انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".

يذكر أن السلطات اللبنانية قد أفادت أمس، بمقتل شخص وإصابة آخرين، جراء غارة جوية شنها الجيش الإسرائلي، مستهدفا سيارة بين بلدتي تولين وقلاوية جنوبي البلاد.