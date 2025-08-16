حداد في الجزائر.. سقوط حافلة يسفر عن 18 قتيلاً و9 جرحى (فيديو)

شفق نيوز- الجزائر

لقي 18 شخصاً مصرعهم وأصيب 9 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم اثنان في حالة حرجة، إثر سقوط حافلة لنقل المسافرين في واد الحراش بالجزائر.

وأفادت مصادر محلية، اليوم السبت، بأن المصابين نُقلوا إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج، بينما تم تحويل جثث القتلى إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى نفسه.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية أن الحادث وقع في تمام الساعة 17:45، نتيجة انحراف الحافلة وسقوطها من جسر فوق مجرى واد المحمدية، في الاتجاه المؤدي إلى حي "الهواء الجميل" ببلدية ودائرة الحراش.

ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية، وقد سخرت الحماية المدنية 25 سيارة إسعاف، و16 غطاساً، و4 زوارق نصف مطاطية للمساهمة في عمليات الإنقاذ.

إلى ذلك.. أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن رئيس البلاد عبد المجيد تبون أعلن حدادا وطنيا لمدة يوم واحد وتنكيس الأعلام تضامنا مع عائلات ضحايا حادث حافلة الركاب في الجزائر العاصمة.