البرلمان الإيراني: قصف مخازن الوقود ومحطة المياه هي حرب استهداف "البنى التحتية"

شفق نيوز- طهران

أكد رئيس البرلمان في إيران، محمد باقر قاليباف، يوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستغل الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتحقيق أهدافه، مؤكداً أن طهران سترد على أي هجمات تنطلق من قواعد أو مناطق تستخدمها الولايات المتحدة ضدها.

وقال قاليباف، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن "بلاده ستهاجم أي منطقة تُشن منها هجمات أميركية ضد إيران"، مشدداً على أن "أي قاعدة أميركية تُستخدم لتنفيذ ضربات ستصبح هدفاً مباشراً للقوات الإيرانية".

وأشار إلى أن "دول الجوار ساعدت في مسار المفاوضات، وعلاقات طهران معها ودية"، لافتاً إلى أن "بعض تلك الدول تعهدت بضبط تحركات القوات الأميركية على أراضيها".

وأضاف أن الهجمات الأخيرة استهدفت مخازن للوقود ومحطة لتحلية المياه، معتبراً أن ذلك يعني بدء استهداف البنى التحتية في إيران، وأن بلاده سترد فوراً وبالمثل إذا استمر استهداف البنى التحتية، عبر ضرب بنى تحتية للخصوم، على حد قوله.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا، في 28 شباط/فبراير الماضي، سلسلة غارات على أهداف داخل إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما أسفر عن أضرار كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين، إضافة إلى اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردّت إيران على الهجوم "الأميركي – الإسرائيلي"، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.