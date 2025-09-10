الاعلام الاسرائيلي يقر بفشل محاولة اغتيال قادة حماس في قطر

شفق نيوز- الشرق الاوسط

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بتصاعد مؤشرات فشل محاولة اغتيال قادة حركة حماس في قطر، مرجحة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "لن يعترف" بفشل العملية.

وكانت إسرائيل قد شنت، أمس الثلاثاء، غارة جوية على قطر استهدفت القادة السياسيين لحركة حماس، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم نجل القيادي خليل الحية ومدير مكتبه وثلاثة مرافقين، فيما أكدت حركة حماس فشل محاولة الاغتيال.

وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأن العملية تم التخطيط لها منذ أسابيع، فيما تعهد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير بملاحقة حماس في كل مكان، مؤكدًا أن "لا شيء سيمنعنا من إسقاط نظام حماس".

وأدانّت قطر الهجوم واعتبرته "انتهاكاً صارخاً لجميع القوانين والمعايير الدولية وتهديداً خطيراً لأمن سكانها"، فيما أدانت دول عربية عدة العملية، واعتبرت واشنطن أن الهجوم أحادي الجانب ولا يخدم المصالح الأميركية والإسرائيلية.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا طارئًا لمناقشة الهجوم، بطلب من الجزائر ودول أخرى، في ظل استمرار وساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في حرب غزة رغم توقف مفاوضات وقف إطلاق النار منذ شهور.