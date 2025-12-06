اقتحامات إسرائيلية واسعة تشعل الضفة الغربية

شفق نيوز- الشرق الأوسط

نفذت القوات الإسرائيلية، صباح السبت، اقتحامات واسعة جديدة طالت مناطق عدة في الضفة الغربية، تخللتها عمليات اعتقال وإطلاق كثيف للرصاص الحي والغاز السام.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، بدأت الاقتحامات في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، حيث اعتقلت القوات الإسرائيلية رجلًا وزوجته ونجلهما وعددا آخر من المواطنين.

كما طالت المداهمات بلدة بدّو شمال غربي القدس، حيث استخدمت القوات الرصاص الحي وقنابل الغاز بكثافة، بالتزامن مع انتشار عسكري واسع، قبل أن تعتقل مجموعة من الشبان.

وفي قرية مادما جنوب نابلس، قال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس، عميد أحمد، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة طفل رضيع يبلغ من العمر 20 يوما بحالة اختناق إثر استنشاق الغاز، وتم نقله إلى المستشفى.

وفي قلقيلية، استقبل مستشفى درويش نزال ثلاث إصابات لشبان من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، قال شهود إنهم تعرضوا للضرب المبرح على يد جنود إسرائيليين. كما وصلت الاقتحامات إلى ضاحية اكتابا في طولكرم، ومخيم قلنديا، وبلدة الرام شمال القدس.

وتشهد الضفة الغربية منذ أشهر سلسلة من الاقتحامات والاعتقالات المتواصلة، وسط تزايد كبير في اعتداءات المستوطنين المسلحين على التجمعات الفلسطينية.