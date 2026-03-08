اسرائيل تعلن اغتيال رئيس المكتب العسكري للمرشد الإيراني بعد أيام من تعيينه

شفق نيوز- طهران

أفادت تقارير اخبارية، يوم الأحد، بأن إسرائيل أعلنت "تصفية أبو القاسم بابائيان"، رئيس المكتب العسكري للمرشد الإيراني، والذي كان قد عُيّن في منصبه قبل أيام فقط خلفاً لسلفه الذي تمت تصفيته في وقت سابق.

وبحسب وسائل إعلام منها "العربية الحدث"، فإن بابائيان تولى رئاسة المكتب العسكري للمرشد الإيراني حديثاً بعد مقتل سلفه، قبل أن تعلن إسرائيل استهدافه وتصفيته، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن مكان أو طبيعة العملية.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب الإيراني بشأن الإعلان الإسرائيلي.