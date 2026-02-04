اسرائيل: اربعة شروط لن يتنازل عنها ترمب في مفاوضات عُمان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشف وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأربعاء، عن تمسك الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ 4 مطالب خلال مباحثات واشنطن وطهران المقبلة.

ونقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مصدر مطلع، القول إن المحادثات المقررة بعد أيام في سلطنة عمان ستشهد تمسكاً أميركياً بمطالب ترمب الأربعة تجاه إيران.

ووفقاً للصحيفة، فإن المطالب الأربعة هي (التخلي عن البرنامج النووي، وقف مشروع الصواريخ البالستية، إنهاء دعم وتمويل الوكلاء في الشرق الأوسط، والتعامل بشكل مناسب مع المتظاهرين الذين شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة).

وفي المقابل، تطالب إيران بحصر المفاوضات على برنامجها النووي فقط، وفق تقارير غربية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن "هدف ترمب هو حشد شرعية داخلية وخارجية قبل الإقدام على عمل عسكري ضد إيران"، مبينة أن "الرئيس الأميركي قرر التفاوض مع طهران رغم أن كبار مسؤولي إدارته يدركون أنها لن تستجيب للمطالب، ويرون أنه لا توجد فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق".

وكان البيت الأبيض، قد أعلن أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد هذا الأسبوع، رغم التغييرات التي طلبتها طهران بشأن مكان انعقادها وصيغتها.

ومن ⁠المتوقع أن تعقد المحادثات بين ‌الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عمان، يوم الجمعة المقبل، بعد موافقة إدارة ترمب على نقلها من تركيا.

يذكر أن صحيفة "معاريف" العبرية قد أكدت، يوم الاثنين الماضي، أن قادة عسكريين إسرائيليين أجروا محادثات مكثفة في واشنطن مع هيئة الأركان المشتركة الأميركية، في إطار تنسيق أمني يهدف إلى توضيح تداعيات أي هجوم محتمل على إيران، في وقت يضغط فيه ترمب على طهران للامتثال لمطالب وُصفت بـ"الصارمة".