ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 43 قتيلاً وجريحاً

شفق نيوز- بيروت

أفادت وزارة الصحة العامة اللبنانية، يوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من البلاد، إلى ما لا يقل عن 43 قتيلاً وجريحاً.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة في الوزارة في بيان له حول تحديث أعداد الضحايا، إن الغارات الإسرائيلية على بلدة الشهابية بقضاء صور "أدت إلى مقتل 7 مواطنين وإصابة 11 آخرين بجروح."

وأضاف، أن "الغارات على البقاع أدت إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 18 آخرين، في تمنين التحتا".

وكانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت في وقت سابق يوم الأربعاء، بسقوط ما لا يقل عن 13 قتيلاً وإصابة عدد آخر بينهم سوريون، في غارات إسرائيلية متفرقة جنوبي لبنان.

حيث استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مبنى في بلدة تمنين التحتا في بعلبك، تقطنه عائلة سورية، ما أدى إلى سقوط 10 قتلى و5 جرحى.

ونفّذت طائرة مسيّرة غارة جوية ثانية، استهدفت سيارة رباعية الدفع في منطقة صف الهوا في قضاء بنت جبيل، أدت إلى سقوط 3 قتلى.

كما نفذّت مسيّرة أخرى غارة على بلدة برعشيت في بنت جبيل أيضاً، ما أدى إلى جرح شخصين يحملان الجنسية السورية، إصابة أحدهما خطرة، وقد تم نقلهما إلى مستشفى تبنين الحكومي.

وفي بلدة تبنين المجاورة، استهدفت مسيّرة فجراً المبنى السفلي من سنتر غطيمي الجديد، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى.