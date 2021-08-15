شفق نيوز/ أعلن في ألمانيا، يوم الأحد، عن وفاة أسطورة الكرة الألمانية، غيرد مولر، عن عمر ناهز 75 عاما.

فقد أكد نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم، وفاة مهاجمه الأسطوري غيرد مولر، في الساعات الأولى من صباح الأحد عن 75 عاماً.

وقال رئيس النادي البافاري، هربرت هاينر، في بيان "اليوم يوم حزين وأسود بالنسبة لنادي بايرن ميونيخ وجماهيره"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأضاف البيان "الجميع، إلى جانب زوجته أوشيه وأسرته، يشعر بحزن بالغ. فلولا غيرد مولر لما كان بايرن ميونيخ على هذه الصورة التي نحبها جميعا اليوم. وسيبقى اسمه وستبقى ذكراه للأبد"، وفقا لرويترز.

وخلال مسيرته الحافلة، سجل مولر 365 هدفا (في 427 مباراة) مع بايرن ميونيخ، في الدوري الألماني خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي، إضافة إلى 68 هدفا لمنتخب ألمانيا الغربية.

وتوج مولر مع منتخب بلاده بلقبي كأس أمم أوروبا (يورو 1972) وكأس العالم 1974، وفي هذا المونديال، أحرز مولر هدف الفوز على نظيره الهولندي، في المباراة التي جرت على الملعب الأولمبي في ميونيخ، ليمنح المنتخب الألماني لقب كأس العالم 1974.