وزير المالية: الورقة البيضاء ومشاريعها تمثل الركيزة الأساسية للإصلاح الاقتصادي في العراق

شفق نيوز/ أعتبر وزير المالية علي عبد الأمير علاوي نائب رئيس اللجنة العليا للإصلاح الاقتصادي في العراق، اليوم الخميس، خطة تطبيق الورقة البيضاء "تمثل الركيزة الأساسية للإصلاح الاقتصادي" في البلاد.

وترأس علاوي اجتماعا ضم وكلاء الوزارات المختلفة المكلفة المسؤولة عن مشاريع الورقة البيضاء، إضافة الى فريق خلية الإصلاح المكلف بمتابعة تنفيذ تلك المشاريع، وفقا لبيان صادر عن وزارة المالية اليوم.

ونقل البيان عن علاوي قوله: ان خطة الورقة البيضاء ومشاريعها تمثل الركيزة الأساسية للإصلاح الاقتصادي في العراق، اذ انها على الرغم من كونها تستهدف الأداء الحكومي بالدرجة الأساس الا ان تأثيراتها تمتد لتشمل كل الاقتصاد.

كما أكد ان الورقة البيضاء هي رؤية قدمتها الحكومة الحالية وشرعت في تطبيقها، وهي تمثل خارطة طريق لتنفيذ الإصلاح للحكومات القادمة لما لهذه المشاريع من طبيعة اقتصادية مهنية بحتة ولابد من توفر الإرادة والرؤية الواضحة لتنفيذها.

وبين وزير المالية خلال الاجتماع، ضرورة التحلي بالمرونة المهنية الكافية لانجاز تلك المشاريع بالتنسيق بين الوزارات المختلفة المشتركة في التنفيذ .

وشهد الاجتماع الاطلاع على البرنامج الالكتروني الخاص بقياس وتقييم وتقدم الأداء لمستويات تنفيذ المشاريع المختلفة بعد ستة اشهر على انطلاق التنفيذ، حيث تمت مناقشة الدعم الدولي المقدم للعراق لتنفيذ تلك المشاريع وضرورة التنسيق بين الوزارات المختلفة وخلية الإصلاح والأطراف الدولية المقدمة لذلك الدعم.

واطلع وزير المالية اثناء النقاشات على تقدم الأداء وتنفيذ المشاريع، وجرى تأشير بعض المعوقات والاشكالات التي قد تعيق او تؤخر سير التنفيذ سواء كانت مالية او تنظيمية او قانونية، ووجه بمعالجتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحل تلك الإشكالات والعقبات بأفضل الطرق واسرعها من اجل الوصول الى الأهداف المنشودة وتحقيق الإصلاح الاقتصادي السليم .

يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أعلن في الثاني من اب/ أغسطس، عن إطلاق خطة الإصلاح الاقتصادي ضمن الورقة البيضاء التي سبق أن أعلنها كبرنامج لعمل حكومته.

وقال الكاظمي في حينها ببيان ورد لوكالة شفق نيوز "نطمح وبقوة إلى إعادة اقتصاد البلد لقوته بعد أن وصل به الحال إلى مستويات متدنية جداً نتيجة الفساد المستشري، فمن شأن هذه الخطة إعادة بناء الاقتصاد العراقي بنحو سليم، يحقق التنمية المستدامة للبلاد".