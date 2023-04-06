وثائق .. البنك المركزي يوجه إنذارات لمصرف كوردستان ويحرمه من إصدار خطابات الضمان ويقيل مستشاريه

شفق نيوز/ اتخذ البنك المركزي العراقي، مجموعة من الإجراءات العقابية ضد مصرف كوردستان الدولي الإسلامي للإستثمار والتنمية بسبب عدم الإفصاح عن الأرصدة المجتمعة لدى مصرف "هالك" التركي.

ومن بين تلك الاجراءات توجيه إنذار إلى المدير المفوض للمصرف (عمر سعد حمادنة) لعدم امتثاله إلى التوجيهات والتعليمات.

وكذلك وجه البنك اذاراً إلى مجلس إدارة مصرف كوردستان بسبب تدخله "الواضح" في الأعمال المصرفية (الإدارة التنفيذية).

ومن ضمن قرارات البنك المركزي، وفقا لكتاب رسمي صادر عنه ومذيل بتوقيع قسمة صالح علي المدير العام والصادر بتاريخ الثالث من شهر نيسان/أبريل إجراء تحقيق إداري مع القسم المالي وتحديد المقصرين بعد الإفصاح عن الأرصدة النقدية المجتمعة لدى مصرف "هالك" التركي في البيانات المالية المرسلة إلى هذا المصرف مع تزويد البنك المركزي بالتحقيق في مدة أقصاها 30 من شهر نيسان/أبريل.

وتقرر كذلك حرمان مصرف كوردستان من اصدار خطابات الضمان من خلال المنصة الإلكترونية والاشتراك بالنافذة ومنح القروض من خلال البنك المركزي العراقي.

واقال البنك المركزي المستشارين كافة الذين سبق ان تم تعيينهم من قبل مصرف كوردستان بدون استحصال موافقة البنك.

وتنشر وكالة شفق نيوز نص كتاب البنك المركزي أدناه: