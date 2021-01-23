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واشنطن تخصص 20 مليون دولار لتأمين الخضراء وتقدم تقريرها للعراقيين

Category: أمـن

Date: 2021-01-23T08:39:22+0000
واشنطن تخصص 20 مليون دولار لتأمين الخضراء وتقدم تقريرها للعراقيين

شفق نيوز/ كشفت السفارة الامريكية في بغداد، يوم السبت، عن تخصيص نحو 20 مليون دولار امريكي لتأمين المنطقة الدولية "الخضراء" في العاصمة العراقية.

وقالت السفارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الولايات المتحدة خصصت ما يقارب 20 مليون دولار أمريكي لدعم الحكومة العراقية في تأمين المنطقة الدولية، مبينة أن هذا الدعم يشمل تمويل فريق من المهندسين المدنيين لإجراء دراسة استقصائية شاملة لنقاط الدخول الحالية إلى المنطقة ووضع خطط لبوابات جديدة.

وأوضحت أن العميد جون تايكرت، كبير مسؤولي الشؤون الدفاعية في سفارة الولايات المتحدة، قدم، اليوم، التقرير النهائي من فريق المسح إلى اللواء الركن حامد مهدي الزهيري، قائد الفرقة الخاصة المسؤولة عن امن المنطقة الدولية.

ويمثل هذا التسليم، وفق البيان، أنجاز مهم لتأكيد المشروع التعاوني الجاري حالياً لتعزيز أمن المنطقة الدولية لبغداد وتأمين مقر الحكومة العراقية.

                                                 

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