مسرور بارزاني: إقليم كوردستان مستعد لتعويض أوروبا عن نقص الطاقة

شفق نيوز/ أكد رئيس وزراء كوردستان العراق، مسرور بارزاني، الاثنين، إن الإقليم لديه القدرة لتعويض بعض من نقص الطاقة، على الأقل في أوروبا.

وقال بارزاني، خلال مؤتمر للطاقة في دبي، أن كوردستان العراق، سيصبح قريبا مصدرا مهما للطاقة سيساهم في تلبية الطلب العالمي وسيصدًر إلى تركيا في المستقبل القريب.

وقال "أنا واثق بأن كوردستان ستصبح قريبا مصدرا مهما للطاقة بينما ينمو الطلب في العالم."

وأضاف: "سنصبح مصدًرا صافيا للغاز إلى بقية العراق، وإلى تركيا، وإلى أوروبا في المستقبل القريب."

وشدد بارزاني على أن حكومة كوردستان تبقى ملتزمة بالعقود الموقعة مع شركات النفط والغاز، وفي موقف يمكنها من مساعدة دول أخرى في المنطقة.

وأضاف قائلا "نحن في كوردستان، لدينا القدرة الآن لتعويض على الأقل بعض النقص في النفط في أوروبا، إذا كان شركاؤنا في بغداد مستعدين للعمل معنا"، بحسب ما نقلت "رويترز".

و الإقليم شبه المستقل، لديه احتياطيات نفطية غير مستغلة وعقود مربحة للمشاركة في الإنتاج وبيئة آمنة دفعت شركات نفط دولية على مدار الأعوام القليلة الماضية للتعهد باستثمار مليارات الدولارات هناك.

لكن المحكمة الاتحادية في العراق قضت الشهر الماضي، بأن قانونا للنفط والغاز ينظم صناعة النفط في كوردستان العراق غير دستوري، وطالبت السلطات الكوردية بتسليم إمدادات الخام إلى الحكومة الاتحادية.

ووصف بارزاني هذا القرار بأنه "ظلم‭‭ ‬‬فادح".

وكان بارزاني قال الشهر الماضي إنه بحث "إمكانيات ضخمة للغاز" في كوردستان، أثناء اجتماع مع وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، سعد الكعبي.

وقال على تويتر إن فرقا من الحكومتين ناقشت أيضا الاستثمار في الطاقة والموارد المتجددة والتعاون الإقليمي في الطاقة".